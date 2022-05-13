В Кушве насмерть сбили 68-летнего пенсионера, который шёл по дороге ночью

Под Нижним Тагилом на автодороге Кушва — Баранчинский, в районе 21-го километра, произошло ДТП, в результате которого погиб 68-летний мужчина. Трагедия произошла накануне, 12 мая, в 23:20. Сотрудниками дорожной полиции установлено, что пенсионер шёл в тёмное время суток посередине дороги, где его сбил УАЗ.

«Пешеход шёл посередине проезжей части дороги навстречу транспортным средствам, нарушая ПДД, так как находился на неосвещённом участке дороги вне населённого пункта, а также без светоотражающих элементов и в тёмной одежде. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ГИБДД.

Водитель имеет стаж 13 лет, во время движения был пристегнут ремнём и трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов позаботиться о мерах безопасности: разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых пешеход становится заметным со значительно большего расстояния.