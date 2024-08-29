В Кушве мужчину приговорили к 11 годам строгого режима за убийство бывшей жены

В Кушве вынесли приговор мужчине за жестокое убийство бывшей жены. В феврале этого года подсудимый, его бывшая жена и трое их детей отмечали день рождения женщины и День защитника Отечества. Посетив Нижний Тагил, семья вернулась домой, в посёлок Баранчинский, где продолжила празднование. Супруги начали вспоминать неприятные моменты совместной жизни. В процессе обсуждения мужчина взялся за нож и ударил бывшую жену 11 раз в шею и руки. Женщина погибла до приезда скорой помощи.

«В тот вечер соседи не слышали ссоры, однако бывшие супруги уже имели конфликты ранее, вследствие одного из которых на мужчину было заведено уголовное дело за угрозу убийством. Несмотря на мирное урегулирование дела, пара, по всей видимости, не смогла возобновить семейные отношения», — сообщили в пресс-службе суда.

27 августа Кушвинский городской суд приговорил обвиняемого к 11 годам строгого режима, а также взыскал моральный ущерб в пользу матери погибшей в размере более полутора миллионов рублей.

Стороны могут обжаловать приговор в течение 15 дней.