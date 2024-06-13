В Кушве местный житель осуждён за браконьерство

Кушвинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя посёлка Баранчинский. По версии следствия, 20 января 2024 года мужчина приехал на Баранчинский участок общедоступных угодий, чтобы поохотиться на лосей. При этом разрешающих документов на охоту у него не было.

«Осознавая противоправный характер своих действий, заведомо зная об отсутствии у него разрешения на отстрел дикого животного, мужчина совершил пять прицельных выстрелов по трём взрослым лосям. От полученных огнестрельных ранений особь самки лося скончалась на месте незаконной охоты, а две особи самцов лося, будучи раненными, отошли на расстояние не более километра, где скончались от полученных огнестрельных ранений. На следующий день, 21 января 2024 года, мужчина на принадлежащий ему автомобиль УАЗ-3303 погрузил снегоход марки “Буран”, сани, охотничьи лыжи и нож, поехал на место хранения убитых зверей для дальнейшей транспортировки и разделки мяса убитых зверей», — отметили в прокуратуре Свердловской области.

В отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, с применением механического транспортного средства, с причинением особо крупного ущерба).

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей в доход государства, с лишением права заниматься охотой на срок 2 года 10 месяцев. Автомобиль УАЗ-3303, снегоход, карабин и сани обращены в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.