В Кушве бухгалтер управляющей компании попала под суд за хищение 2,2 млн рублей

В Кушве перед судом предстанет бывший бухгалтер управляющей компании «Родник», обвиняемая в хищении свыше 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с января 2017 года по июль 2020 года обвиняемая, занимая должность бухгалтера ООО «Управляющая компания "Родник"», в силу своих трудовых обязанностей имела доступ к программе начисления заработной платы.

«При помощи своих персональных логина и пароля при формировании реестра она умышленно завышала сумму, предназначенную ей к выплате. После чего предоставляла не соответствующие действительности реестры главному бухгалтеру компании», — сообщили в прокуратуре.

Главный бухгалтер, доверяя сотруднице, не проверяла начисленные суммы. В дальнейшем с целью скрыть следы обвиняемая вновь входила в программу и вручную вносила изменения в список перечисляемой в банк заработной платы, вычитая излишне начисленные ей суммы. Деньги же переводились на расчетный счёт, открытый на её имя в банке.