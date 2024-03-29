В Кушве будут судить жителя Нижнего Тагила, который уснул за рулём и влетел в автобус

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего тагильчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 18 марта 2023 года мужчина двигался по автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на Toyota Voxy со скоростью около 70 км/ч. В районе 177-го километра трассы обвиняемый уснул, потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

В момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров — жителей посёлка Баранчинский, которые направлялись на спектакль в ЗАТО Новоуральск. Трое получили травмы, расцененные экспертом как тяжкий вред здоровью.

«В частности, пассажиру автобуса причинены телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, правой верхней конечности, закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и иные травмы. Двум женщинам-пассажиркам причинены травмы, повлекшие у каждой деформацию щеки и, как следствие, обезображивание лица», — сообщили в ведомстве.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.

«До суда эту резонансную тему довели сотрудники специализированного подразделения по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области. Следователи провели 18 различных экспертиз, прежде чем собранные материалы были направленны в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд для рассмотрения по существу. В дорожной аварии пострадали девять человек, из них трое получили тяжёлые травмы. Уголовное дело состоит из трёх томов. По одной из версий, подозреваемый мог задремать за рулём, что и привело к столь печальным последствиям», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.