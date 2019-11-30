В Курганской области запустили реконструированный за 7 млн фонтан при минусовой температуре

В Шадринске Курганской области 29 ноября запустили работу фонтана на центральной площади. Температура воздуха в этот день была –11 градусов. На реконструкцию объекта город потратил более семи миллионов рублей. Мэрия объяснила поздний запуск фонтана срывом сроков реконструкции объекта подрядчиком.

«Гидравлические испытания прошли успешно, сейчас специалисты сольют воду, просушат коммуникации и законсервируют объект до весны», — сообщается на сайте мунципалитета.

Фонтан был отреставрирован в рамках программы «Комфортная городская среда». Как пишет Znak.com, сумма контракта на реконструкцию объекта составила 7,1 млн рублей.