В Курганской области следователи проверяют автошколу после смерти троих курсантов и инструктора в ДТП

В Курганской области следователи проверяют автошколу ДОСААФ после ДТП, которое произошло в середине ноября. На трассе Екатеринбург — Курган погибли трое курсантов учебного заведения и инструктор.

Смертельная авария произошла 15 ноября. Учебный автомобиль Lada Kalina во время совершения обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В ДТП погибли 44-летний водитель легкового автомобиля и его пассажиры: 25-летняя девушка и двое мужчин 27 и 33 лет. В ГИБДД по Курганской области уточнили, что за рулём находился инструктор автошколы.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В ходе следствия установлено, что в указанной организации не было организовано проведение ежедневного медосмотра водителей, осуществлявших обучение курсантов, отсутствовал контроль за техническим состоянием эксплуатируемых транспортных средств, на которых проводилось обучение вождению», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Также выяснилось, что на задней оси учебного автомобиля были установлены разные шины — ошипованная и неошипованная, что является явным нарушением ПДД.

Как пишет URA.ru, в МО ДОСААФ России Каргапольского района прошли обыски, изъята документация, касающаяся организации услуг по обучению водителей. Ранее органы внутренних дел возбуждали уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц. Сейчас два уголовных дела соединены в одно производство.