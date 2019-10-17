В Курганской области полиция задержала главу профсоюза «Альянс врачей»

Вечером 16 октября полиция Курганской области задержала главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Соответствующая информация была опубликована в твиттере организации.

«Анастасию Васильеву силой задержали двое сотрудников полиции. Что она нарушила, они объяснить не смогли. Чиновники явно ОЧЕНЬ хотят закрыть противотуберкулёзный диспансер», —цитирует Znak.com текст сообщения.

В настоящее время Васильева находится в ОМВД Кетово, вместе с ней в отделении ещё трое представителей профсоюза.

В Курганскую область представители «Альянса врачей» приехали, чтобы оказать юридическую поддержку сотрудникам Чернавского противотуберкулёзного диспансера. Медучреждение было закрыто 15 октября якобы на реконструкцию.

Сотрудники диспансера, переживая о потере работы, а также несколько пациентов остались в здании, сказав, что покинут больницу, только если власти отменят решение о её закрытии. Утром 16 октября им отключили свет и отопление. К вечеру все присутствующие в больнице забаррикадировались в пищевом блоке. В ночь на 17 октября осада была снята, сотрудники полиции вывели всех участников протеста.