В Курганской области ликвидировали комиссию по правам человека

В Курганской области прекратила свою работу комиссия по правам человека, пишет Ura.ru.

Постановление врио губернатора Зауралья Вадима Шумкова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ губернатора Курганской области от 29 сентября 2009 года № 437 "О комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области"», — говорится в тексте постановления.

По данным официального сайта регионального правительства, комиссия по правам человека работала в Зауралье с 1996 года, в её состав входили «квалифицированные специалисты из правовой, социальной, научной сфер деятельности, представители органов исполнительной власти Курганской области, федеральных структур, Курганской Епархии РПЦ, общественных организаций». Ежегодно этот орган рассматривал около 160 обращений зауральцев, которые чаще всего касались вопросов пенсионного обеспечения, оказания поддержки социально незащищённым категориям граждан, защиты прав потребителей, а также защиты прав отбывающих наказание в исправительных учреждениях.