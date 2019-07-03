В Курганской области из-за кондиционера загорелась церковь

В Курганской области пожарные ликвидируют крупное возгорание в деревянной церкви Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, общая площадь которого 165 квадратных метров. Как сообщили Znak.com в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, сигнал о ЧП поступил в 14:15.

По предварительным данным, причиной возгорания стал кондиционер, установленный в стенах храма. От него огонь распространился на часть кровли.

Был объявлен повышенный ранг пожара. Первыми прибыли посты пожарной муниципальной охраны, спасательные пожарные подразделения, несколько пожарных подразделений из пожарной части № 21 Белозерского района. Также была задействована техника, в том числе тракторы, на случай ухудшения обстановки.

«На данный момент уже известно, что пожар локализован, время локализации 14:49», — сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара погибших и пострадавших нет, уточнили представители ведомства.