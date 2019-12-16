В Курганской области чиновники помогут ветерану Великой Отечественной войны, которого сняли с очереди на жильё

Участнику Великой Отечественной войны Петру Жукову в городе Шадринске Курганской области, которого ранее сняли с очереди, предоставят квартиру, со ссылкой на местного правозащитника, к которому 93-летний ветеран обращался за помощью, пишет Ura.ru.

«Как мне сообщили, решение о выделении жилья Петру Жукову принял глава Шадринска Виктор Ермишкин. Ветерану будет предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира», — сообщил правозащитник Александр Андрюков.

В мэрии информацию подтвердили, жильё планируют выдать в первом квартале 2020 года.

«Пока квартиры нет, но вскоре появится. Есть муниципальное жильё, которое выделяется врачам, но департамент здравоохранения отдельно закупает квартиры и выдаёт медикам. Одну из освободившихся квартир предоставим ветерану», — прокомментировал руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Шадринска Александр Бритвин.

Ситуацию взял на контроль полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов — в пресс-службе полпредства уточнили, что для решения проблемы были подключены областные власти, а также прокуратура.

Напомним, ветеран проживал в неблагоустроенном доме. Жаловался на сырость и холод в комнате, где проживал. Администрация Шадринска постановлением № 1208 поставила ветерана на очередь в июле, однако управление социальной защиты населения Курганской области отказало в предоставлении жилья, сославшись, что у сына Жукова есть дом.