В Кургане прокуратура извинилась перед фермером за возбуждение дела из-за GPS-трекера для телёнка

Прокуратура Курганской области извинилась перед фермером из села Лопатки Евгением Васильевым за возбуждение уголовного дела о покупке запрещённого в России GPS-трекера, который он повесил на свою корову, со ссылкой на Васильева пишет ТАСС.

По словам фермера, 5 апреля прокуратура направила официальные извинения от имени государства по статье 136 УПК РФ из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности. Васильев заявил, что извинения принял и не будет добиваться выплаты компенсации морального вреда.

«В настоящее время я подаю документы на получение гранта начинающим фермерам, мне просто некогда. Кроме того, больших материальных затрат я не понёс, единственное, что это морально неприятно», — сказал он.

Против фермера возбудили уголовное дело в начале 2017 года, когда Васильев получил из интернет-магазина прослушивающее устройство с доставкой из Китая. При получении его задержали сотрудники ФСБ. Васильев объяснял, что трекер ему нужен был для телёнка, который часто отбивался от стада. Дело было возбуждено из-за того, что устройство запрещено к свободному обороту в России, так как считается специальным техническим средством для негласного получения информации.

Вопрос о деле против Васильева задали президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции в декабре 2017 года.

«По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чём проблема, связанная с коровой... Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал Путин.

В марте с Васильева сняли все обвинения и прекратили дело.