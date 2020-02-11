В Кургане подросток расстрелял патрульную машину ДПС и ранил полицейского

В Кургане Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Молодой человек расстрелял из пневматического пистолета патрульный автомобиль ДПС и ранил одного из полицейских.

Как пишет Znak.com, инцидент произошёл вечером 8 февраля. В региональном УМВД считают, что юноша «действовал умышленно». По машине ДПС он стрелял из подъездного окна одного из многоэтажных жилых домов на улице Дзержинского. В ведомстве добавили, что злоумышленник был задержан в кратчайшие сроки. Ранее молодой человек уже был судим.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Зауралью сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Санкции этой статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.