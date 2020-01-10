В Кургане хотят установить памятник Сталину к 75-й годовщине Победы

В парке Победы Кургана хотят установить бюст Иосифа Сталина к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С соответствующей инициативой выступили сразу несколько организаций: Союз советских офицеров, движение «Дети войны», а также организация «Русский лад».

Как пишет Znak.com, в Союзе советских офицеров заявили, что уже подготовлен эскиз памятника. В организации напомнили, что именно «под чутким руководством верховного главнокомандующего была одержана Победа в Великой Отечественной войне». В ближайшее время обращение с предложением установить бюст Сталина будет направлено на согласование в администрацию города, а также в правительство Курганской области.

В мэрии города пояснили, что подобные инициативы должны проходить через культурный совет. При этом представитель горадминистрации уточнил, что пока в муниципалитет не поступало заявок на установку нового памятника.