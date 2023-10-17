В культурном центре «Дом Окуджавы» начнёт работать клуб анимации «Глаз»

Культурный центр «Дом Окуджавы» приглашает тагильчан в новый клуб анимации «Глаз», где предлагается обсуждать виды и особенности этого искусства.

В центре уже существует несколько клубов: здесь встречаются участники разговорного клуба английского языка и члены клуба «Искра», которые смотрят советские фильмы и обсуждают их с ведущей — художницей Еленой Иотовой. Ведущей нового клуба также станет художница — Алиса Горшенина.

На встречах будут не только говорить о мультфильмах как таковых, но и обсуждать разные виды и жанры анимации и кино, где анимация является частью художественного высказывания.

«Я покажу зрителям свои любимые работы экспериментальной анимации от режиссёра Дэвида Линча до “Шрека”, который считается революционным в плане мультипликации. Я не исследовательница, просто хочу поделиться тем, что мне нравится», — рассказывает Алиса Горшенина.

Первая встреча (18+) пройдёт в этот четверг, 19 октября, в 17:30 по адресу улица Карла Маркса, 20а. Это мероприятие будет ознакомительным, на нём ведущая поговорит на тему «Художники и анимация» и покажет подборку нескольких работ. Вход свободный, но для участия необходима регистрация.