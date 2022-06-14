В Крыму за убийство отчима осудили уроженца Нижнего Тагила 

В Феодосии (Республика Крым) суд приговорил 36-летнего уроженца Нижнего Тагила к 6,5 годам лишения свободы за убийство отчима и избиение его жены. Как сообщает «Крым PRESS», свердловчанину придётся выплатить компенсацию морального вреда потерпевшей в размере 500 тысяч рублей.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что в ночь на 28 января 2021 года подсудимый находился в гостях у бывшего супруга матери в Феодосии в Республике Крым. Мужчины вместе выпивали, после чего между ними завязалась драка. Тагильчанин нанёс отчиму более 17 ударов кулаками по телу и голове. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице. Также уралец избил нынешнюю супругу отчима, нанеся ей 9 ударов руками и ногами.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить пострадавшей женщине 500 тысяч рублей моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил.