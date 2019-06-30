В Крыму утонул военнослужащий из Нижнего Тагила

26 июня на одном из крымских пляжей произошла трагедия. Как сообщает life.ru, военнослужащий из Нижнего Тагила, его жена и двое детей поплыли в море на матрасе. Пока супруга занималась дайвингом, глава семейства приглядывал за сыновьями, один из которых находился в воде. В какой-то момент сидевший на матрасе младший ребёнок оказался в воде. Мужчина схватил сына, а его супруга, увидев происходящее, поплыла за матрасом. Вскоре женщина услышала крики старшего ребёнка — мальчик кричал, что его брат тонет. Мужчины к тому моменту на поверхности воды видно не было.

Происходящее заметили другие отдыхающие и поспешили на помощь. Они достали женщину и детей из воды и стали искать мужчину. Спустя некоторое время военнослужащего нашли и вытащили на берег, кто-то из находившихся на берегу вызвал скорую. Один из очевидцев, сославшись на то, что врачи будут долго ехать, предложил довезти мужчину до больницы.

По информации источника издания, скорая помощь прибыла на пляж спустя семь минут, но к этому времени отдыхающие уже увезли пострадавшего. Когда мужчину доставили в медучреждение, врачи смогли только констатировать смерть.