В Крыму отменили режим ЧС, введённый после массового убийства в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксёнов отменил режим чрезвычайной ситуации, введённый в регионе после взрыва и стрельбы в керченском политехническом колледже 17 октября, пишет «Интерфакс».

«Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в опубликованном на сайте Совмина Крыма распоряжении.

Напомним, 17 октября в Керчи 18-летний студент четвёртого курса политехнического колледжа Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начинённое гвоздями и болтами, а после этого покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стал 21 человек: 16 учащихся (включая нападавшего) и пять сотрудников.