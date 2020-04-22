В Крыму обнаружили тело пропавшего в марте замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму 22 апреля было найдено тело заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах и Мосгордуме.

Один из собеседников издания добавил, что в настоящее время выясняются причины смерти чиновника. По его словам, следов насильственной смерти на теле 47-летнего Ошарина не обнаружено.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полиция Ялты устанавливает местонахождение Леонида Ошарина, который 30 марта прибыл на такси в Крым из Краснодарского края, где он был в рабочей командировке. После этого мужчина перестал выходить на связь с родными и коллегами.