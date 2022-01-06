В крупном торговом центре Нижнего Тагила посетители спасли школьницу от приступа 

В Нижнем Тагиле в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе вечером 4 января внезапно стало плохо 12-летней девочке, у которой впервые случился судорожный приступ. Школьница находилась в ТРЦ вместе с семьёй, но родители оказались не готовы к такому повороту событий.

По словам Ольги, матери девочки, раньше с её дочкой такого не случалось. Очевидцы пишут в социальных сетях, что неравнодушные посетители ТЦ пытались помочь семье. Кто-то держал ребёнку голову, кто-то искал в общепите ложку, чтобы девочка не прикусила язык. Всё это время в торговом центре пытались найти аптечку и в итоге вызвали скорую помощь.

«Спасибо большое всем, кто нам помогал, кто не остался равнодушным. Мы не знали, что делать, но добрые люди направляли и подсказывали. Спасибо вам, люди! Без вас мы бы не справились», — написала Ольга в социальных сетях.

Девочка была госпитализирована и сейчас находится в больнице под присмотром медиков. После поста Ольги с благодарностью за помощь в социальных сетях началось активное обсуждение реакции на происшествие, многих возмутило отношение сотрудников торгового центра. По словам очевидцев, найти аптечку или хотя бы нашатырный спирт в DEPO оказалось практически невозможно. Также в крупном торговом центре не оказалось штатного медика.

Родители девочки сообщили, что сейчас с ней всё в порядке. Руководство ТРЦ DEPO от комментариев отказалось.