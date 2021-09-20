В «Кроссе нации» в Нижнем Тагиле приняли участие 1073 спортсмена

В Нижнем Тагиле к «Кроссу нации» (6+) присоединились 1073 тагильчанина. 42 из них стали призёрами соревнований, которые прошли на лыжном стадионе СШОР «Аист» на горе Долгой в минувшую субботу.

Участники соревновались на дистанциях 2, 3 и 5 километров. На финише бегунов ждали сувениры с символикой соревнований.

Победители определялись в 14 возрастных категориях — от 11 лет до ветеранов спорта. Первые места в своих возрастных группах заняли 14 тагильчан: Кристина Марфута, Ксения Рякова, Екатерина Умная, Дарья Богатова, Ольга Горина, Елена Амбрушкевич, Николай Солоненко, Леонид Скупкин, Владимир Уткин, Андрей Баталин, Александр Старков, Владислав Недогреев, Алексей Шуткин, Леонид Иноземев, сообщает пресс-служба мэрии.