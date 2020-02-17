В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы прошедших в Оренбургской области похоронах погибшего в Ливии российского военного, пишет РБК.

По словам главы пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин не отправлял войска в Ливию и приказов на этот счет не отдавал.

«Никаких российских войск в Ливии нет», — подчеркнул Песков.

Ранее оренбургское издание «Оренград» без указания источников сообщило, что погиб 27-летний житель этой области, участвовавший в боевых действиях в Ливии. По данным издания, молодой человек находился там под другим именем. В свою очередь BBC передавало, что под Оренбургом прошли похороны человека, предположительно погибшего в Ливии.

О том, что Россия руководит войной в Ливии на «высшем уровне», 15 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — он показал журналистам фотографию, на которой, по его словам, в одной комнате находятся командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, российский министр обороны Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов. В МИД России по этому поводу отметили, что заявление турецкого лидера не соответствует действительности.