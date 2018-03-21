В Кремле сообщили об отсутствии планов на массовые отставки губернаторов

Администрация президента не планирует значительного числа досрочных отставок губернаторов к единому дню голосования, который состоится в сентябре 2018 года, со ссылкой на три близких к Кремлю источника пишет РБК.

Отмечается, что речь может идти о точечных заменах, смена губернаторов может произойти в ряде регионов, где в этом году у глав истекают полномочия. В отставку также могут отправить кого-либо из «возрастных» региональных руководителей и тех, кто сам хочет уйти, — такие тоже есть, поясняет один из близких к администрации президента собеседников.

Таким образом, не предполагается повторения ситуации осени 2017 года, когда свои посты покинули главы Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской областей, Приморского и Красноярского краёв, Ненецкого автономного округа и Дагестана. Досрочные выборные кампании во всех этих регионах пройдут в сентябре. Кроме того, ещё в восьми регионах, где у губернаторов истекают полномочия, пройдут плановые выборы: это Москва и Подмосковье, Владимирская, Магаданская области, Чукотка, Хакасия, Хабаровский край и Ингушетия.

Массовых досрочных отставок глав регионов не стоит ждать ещё и потому, что предыдущая волна была необходима в том числе в преддверии президентских выборов: перед ними Кремлю важно было показать электорату, что в президентской команде происходит омоложение, рассказывает один из источников РБК.

Отставки губернаторов были бы, если бы кто-то из них провалил президентскую кампанию, но этого не случилось, считает политолог Андрей Колядин.

«Даже во Владимирской области, где многие до выборов прогнозировали провал, губернатор Орлова сумела консолидировать элиты и показать нормальный результат (Владимир Путин, по данным ЦИК, получил там 76,77% голосов, явка — 72,17%). То же самое произошло с Дубровским (губернатор Челябинской области; за Путина — 73% голосов, явка — 66,41%)», — приводит он примеры.

Даже в тех регионах, где по сравнению с большинством субъектов действующий президент показал относительно низкие результаты, — в Якутии, Коми, Хакасии — на самом деле итоги неплохие, уверен эксперт.

«Эти регионы отстали от общего результата, оказавшись в аутсайдерах, но они выполнили свои обязательства — провести кампанию без нарушений, с нормальной явкой», — говорит Колядин.

Кремль, по его словам, прогнозировал, что явка будет приближена к уровню 2012 года (65,3%), «и они [регионы-аутсайдеры] пришли к этому результату».