В Кремле сочли слова Байдена, назвавшего Путина убийцей, «очень плохими»

Высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине — «очень плохие» и показывают нежелание налаживать отношения, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее американский лидер назвал Путина убийцей и пообещал, что тот «заплатит».

«Он [Байден] однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше [мы] будем исходить именно из этого», — прокомментировал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, заявления Байдена стали новым словом во взаимоотношениях двух стран, и, «конечно, такого не было в истории», подчеркнул Песокв.

Напомним, в ходе интервью АВС у Байдена спросили: «Вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?» Президент США ответил: «Да, считаю». ABC уточняет, что президент США не сказал, что именно имеет в виду. Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.

Ранее Джо Байден поручал спецслужбам изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Госдеп США заявил, что за этим преступлением стоят сотрудники ФСБ России, которые использовали нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».

В интервью Байден также сказал о попытках России повлиять на исход президентских выборов в США и о том, что предупреждал Путина о последствиях этого.

«У нас был долгий разговор — видите ли, я его неплохо знаю. И диалог начался с того, что я сказал: "Вы знаете меня, я знаю вас. И если я точно пойму, что вмешательство было, то будьте готовы ответить"», — отметил президент США.

МИД России назвал слова президента США о «Путине — убийце» проявлением целенаправленной политики Вашингтона, который «на протяжении двух лет сознательно заводил» российско-американское сотрудничество в тупик. После высказываний Байдена посла России в США Анатолия Антонова вызвали для консультаций в Москву.