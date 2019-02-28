В Кремле прокомментировали требование конгрессменов США раскрыть доходы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит серьёзно относиться к законопроекту «О транспарентности в отношении Владимира Путина», который подготовили несколько конгрессменов США, пишет «Интерфакс».

«Вряд ли, наверное, стоит к этому относиться серьёзно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — сообщил Песков.

По его словам, Путин «вряд ли в курсе такой инициативы», однако, «если будет соответствующее сообщение СМИ, в дайджестах он ознакомится и с этой информацией».

«В целом мы видим, что в последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало. Но тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что конгрессмены Вал Деминг и Элиза Стефаник подготовили законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размере доходов и имуществе Путина. Свою инициативу они назвали «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина».