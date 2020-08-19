В Кремле прокомментировали ситуацию в Беларуси

Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Беларуси. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия относится к происходящему как к внутреннему делу этого государства.

«Мы с сожалением констатируем, что попытки такого вмешательства, непосредственного вмешательства, к сожалению, имеют место, сами считаем такое вмешательство недопустимым», — сказал Песков журналистам РИА Новости.

Также он заявил, что пока нет потребности в оказании помощи Беларуси со стороны России по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после публикации результатов выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция же считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.