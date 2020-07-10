В Кремле обсуждают назначение наблюдателей на выборах только через Общественную палату

В администрации президента обсуждают вопрос об использовании на выборах ряда норм, которые действовали во время голосования по поправкам к Конституции: в частности, отмена «дня тишины» и запрета на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков, со ссылкой на источники пишет РБК.

Кроме того, предлагается назначать наблюдателей только через Общественную палату. Решения о том, использовать ли эти нормы на выборах, пока нет. На сегодняшний день назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты, Общественная палата — федеральная и региональные, однако на голосовании по поправкам наблюдатели должны были подавать заявки в Общественную палату.

Близкий к администрации президента источник подчёркивает, что распространение такой схемы может помочь отсеять «неудобных» власти наблюдателей, которых сейчас партии и кандидаты могут назначать напрямую.

Согласно действующему закону, публиковать экзитполы можно только после закрытия всех избирательных участков. Кроме того, на выборах действует «день тишины»: в день, предшествующий голосованию, запрещена любая агитация. На голосовании по поправкам к Конституции эти правила не действовали.

Собеседник РБК отмечает, что с высокой долей вероятности «перенести» эти нормы на выборы, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября, не получится из-за нехватки времени для изменения законодательства.