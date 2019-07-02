В Кремле допустили возможность вторых туров на губернаторских выборах в Ставрополье, Волгоградской и Вологодской областях

Самыми проблемными для власти на губернаторских выборах могут стать три региона, в которых не меняли руководителей перед кампанией - это Ставропольский край, Вологодская и Волгоградская области, пишет «Дождь».

По словам источников в Кремле и «Единой России», там возможен второй тур. Внутренние опросы показывают, что у жителей этих регионов есть запрос на нового губернатора, говорит источник в партии. Там накопилась усталость от действующих руководителей, согласен источник, близкий к руководству администрации президента.

Прямые выборы губернаторов пройдут 8 сентября в 16 регионах. Только три губернатора идут на новый срок — глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Вологодской области Олег Кувшинников.

На прошлой неделе рейтинги кандидатов от власти опубликовал в своём телеграм-канале политтехнолог Леонид Давыдов. По его данным, Кувшинников и Бочаров в аутсайдерах (44% и 42%), лучше положение у Владимирова (53%). Хуже всех рейтинг у врио Астраханской области Игоря Бабушкина (40%), который был назначен 5 июня, однако в Кремле за него не беспокоятся: человек новый, антирейтинга нет, известность растёт, поясняет источник, близкий к администрации президента.

Кандидаты от КПРФ в этих регионах вряд ли составят конкуренцию действующим главам на выборах, говорит источник в партии. По его словам, коммунист Виктор Соболев не успел получить популярность в Ставропольском крае, в Вологодской области у его соратника Александра Морозова возникли трудности с прохождением муниципального фильтра, а в Волгоградской области у действующего губернатора сильнее позиции, чем у его оппонентов.

ЛДПР же собирается побороться — регионы, где губернаторы идут на переизбрание, в зоне особого внимания партии, сказал депутат Госдумы Михаил Дегтярёв. По его словам, это связано с тем, что у действующих руководителей рейтинги низкие. В Ставропольском крае от ЛДПР в губернаторы идёт депутат городской думы Ставрполя Геннадий Ефимов, в Вологодской области — депутат регионального парламента Ольга Ширикова, в Волгоградской — Владимир Рублёв.

У недавно назначенных исполняющих обязанности тоже могут возникать сложности, если в выборах примут участие сильные оппоненты, считает директор близкого к Кремлю фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Например, важный вопрос — удастся ли зарегистрироваться депутату Госдумы от «Справедливой России» Олегу Шеину в Астрахани, от этого во многом зависит сложность кампании для Бабушкина. Окончательно оценить сценарий кампании и сложность избрания действующих губернаторов можно будет только после окончания регистрации, отмечает Бадовский. Это касается и всех названных регионов, и ряда других, например, Алтайского края, Сахалина, Санкт-Петербурга.