В Красноярском крае СК возбудил уголовное дело о вырубке здорового леса под видом сгоревшего

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Абанского лесничества. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они продали для вырубки здоровый лес под видом пострадавшего от пожаров.

Как пишет Тайга.инфо, в 2018 году руководство КГБУ «Абанское лесничество» направило в министерство лесного хозяйства края не соответствующие действительности документы о необходимости проведения сплошных санитарных рубок на лесных участках общей площадью 130 гектаров.

«В обоснование необходимости проведения санитарных рубок положены документы, согласно которым лесные насаждения на указанных участках подвергались лесным пожарам в 2010 году, большая их часть являются усохшими либо усыхающими и они подвержены заражениям лесных вредителей. Документы послужили основанием для внесения лесных участков в государственное задание как подпадающих под сплошные санитарные рубки. По результатам проведённых торгов лесные участки были переданы для рубки лесозаготовителю и частично подверглись рубке», — рассказали в прокуратуре.

Однако при проведении осмотров леса сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что лес на указанных участках является «живорастущим и здоровым». Также в ведомстве не нашли свидетельств того, что на проданных под рубку лесных территориях в 2010 году были пожары. Нанесённый лесному фонду ущерб составил более 3,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия.

СК устанавливает все обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению.