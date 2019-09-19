В Красноярске учитель физкультуры ударил первоклассника во время урока

В красноярской школе № 16 преподаватель физкультуры на уроке ударил первоклассника по голове и позволил одноклассникам избить мальчика, со ссылкой на маму школьника сообщает «ТВК Красноярск».

По словам учителя, на уроке мальчик баловался, нарушая технику безопасности. Педагог отругал мальчика перед всем классом за плохое поведение и ударил его, так как школьник не слушался. Родители обратились в полицию, а педагога отстранили от занятий. Проверку также начали в образовательном учреждении.

Следственный комитет после сообщений СМИ также начал проверку. Следователи отмечают, что, со слов журналистов, «несколько учеников в шуточной форме задевали школьника» после того, как его ударил учитель.