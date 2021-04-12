В Красноярске у здания Сибирского федерального университета сдулась фигура 17-метрового надувного космонавта (ВИДЕО)

Установленного около Сибирского федерального университета в Красноярске 17-метрового надувного космонавта в День космонавтики порвало ветром, сообщает телеграм-канал «Борус».

Фигура была установлена накануне, однако к утру она стала терять форму. Из-за порывов ветра фигура космонавта шаталась, но окончательно упасть ей не давали тросы.

«Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мёртвая, а что-то между», — говорится в посте телеграм-канала.

В Сибирском федеральном университете уже заявили, что космонавта «починят и он снова будет в норме».