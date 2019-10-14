В Красноярске сын депутата с другом забили до смерти знакомого и выложили видеозапись в сеть (ВИДЕО)

В Красноярске сын экс-судьи и депутата Андрей Шилов и его друг Сергей Шмелёв избили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина, обмазались его кровью и сняли процесс на видео, которое позже отправили друзьям потерпевшего. ЧП произошло в ночь на 15 сентября в квартире Сисигина. Через 22 дня мужчина умер в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемых арестовали только вечером 14 октября.

Как рассказали активисты движения «Красноярск против», Шмелёв и Шилов вечером 14 сентября пришли в гости к Сисигину. В подъезде дома между мужчинами завязалась словесная перепалка, из-за чего Шмелёв с Шиловым начали бить знакомого прямо на лестничной клетке, после они продолжили издевательства в квартире потерпевшего, снимая всё на видео. В итоге мужчине проломили череп.

По словам подруги погибшего Натальи Котовской, Дмитрий общался с Андреем Шиловым ещё с начала лета. За месяц до случившегося он познакомил с Шиловым и своих друзей.

«Шилов нам отправил эти видео, сами мы в тот момент были не в городе. Ранее у Шилова был опредёленный опыт в видеоблогерстве, одного человека они избили 31 марта и сняли это всё на телефон, после чего отправили видео сестре этого человека. За месяц до инцидента наш друг познакомил нас с Шиловым, у них были дружеские отношения, лично мы с Шиловым общались не тесно. Наш друг в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию, его ввели в состояние искусственной комы, 6 октября он скончался. Мы узнали, что Шилов и Шмелёв до сих пор на свободе, и начали огласку в соцсетях», — рассказала Котовская местному изданию «Проспект мира».

Как пояснили изданию «МК Красноярск» в региональном СК, в ведомстве получили уголовное дело только на прошлой неделе, после смерти потерпевшего. До этого оно находилось в полиции. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для подозреваемых.

По данным Varlamov.ru, Андрей Шилов — сын председателя Емельяновского совета депутатов Ивана Шилова и бывшей судьи Емельяновского районного суда Людмилы Шиловой, которая в настоящее время работает адвокатом. У него уже есть судимость за грабёж, тогда молодой человек отделался условным наказанием. Родные и друзья потерпевшего Дмитрия Сисигина боятся, что Шилов и в этот раз избежит наказания.

Во вторник, 15 октября, красноярцы планируют провести народный сход и серию одиночных пикетов у здания прокуратуры Красноярского края. Их требования — арестовать Шилова, лишить его родительских прав, а также отправить его отца в отставку и лишить его мать лицензии адвоката. Также активисты считают, что дело об убийстве Сисигина должно находиться на контроле у Генпрокуратуры и Главного управления Следственного комитета.