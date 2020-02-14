В Красноярске СК возбудил два уголовных дела после смерти ребёнка, которому власти не купили лекарство

В Красноярске возбуждены уголовные дела после смерти двухлетнего Захара Рукосуева, которому местные власти отказались покупать необходимое лекарство для лечения спинальной мышечной атрофии, сообщает управление СК по региону.

В ведомстве сообщили, что ребёнок имел врождённое заболевание и нуждался в медицинском препарате, который был ему назначен по решению врачебной комиссии.

«В то же время неустановленные должностные лица Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования. В результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников ребёнок, не получивший должного лечения, скончался», — отмечают в СК.

Уголовные дела возбуждены по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть»).

Краевая прокуратура в свою очередь указывает, что установлены факты необеспечения красноярским Минздравом лекарствами двух детей, у которых была выявлена спинальная мышечная атрофия. Министру здравоохранения региона внесено представление.

Двухлетний Захар Рукосуев скончался 30 января. Его отец Никита Рукосуев вышел с пустой коляской и портретом умершего сына к зданию краевого правительства, держа плакат «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?», напоминает «Тайга.Инфо». Второй сын Рукосуевых, которому пять лет, также страдает спинальной мышечной атрофией.