Происшествия

В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан экс-депутат

07.05.2020 15:15
В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан экс-депутат

В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан известный предприниматель, бывший депутат регионального заксобрания (1997–2016) Анатолий Быков, со ссылкой на собственные источники и официальное подтверждение Следственного комитета России (СКР) пишет «Коммерсантъ».

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что региональное управление ведомства расследует дело об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По данным следствия, Александр Наумов был членом преступной группировки, которую возглавлял Быков. В 1994 году у них произошёл конфликт: Наумов считал несправедливым распределение доходов от совместной деятельности. Позднее в машине, на которой ехал Анатолий Быков, произошёл взрыв; он решил, что это организовали Александр Наумов и его «близкий приятель» Кирилл Войтенко, и решил их убить.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды»— сообщила Светлана Петренко.

Ранее, 17 апреля, полиция Красноярского края задержала помощника Анатолия Быкова Алексея Талюка, которому инкриминируется покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель, входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и являлся его совладельцем. В 2002 году Анатолий Быков был осуждён за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно. Впоследствии судимость Быкова была погашена, тем не менее привлечение к уголовной ответственности по тяжкой статье УК не давало ему права участвовать в выборах 15 лет, запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России».

Фото: ТАСС
Copyright
Telegram mstrok.ru