В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан экс-депутат

В Красноярске по подозрению в организации убийств задержан известный предприниматель, бывший депутат регионального заксобрания (1997–2016) Анатолий Быков, со ссылкой на собственные источники и официальное подтверждение Следственного комитета России (СКР) пишет «Коммерсантъ».

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что региональное управление ведомства расследует дело об убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По данным следствия, Александр Наумов был членом преступной группировки, которую возглавлял Быков. В 1994 году у них произошёл конфликт: Наумов считал несправедливым распределение доходов от совместной деятельности. Позднее в машине, на которой ехал Анатолий Быков, произошёл взрыв; он решил, что это организовали Александр Наумов и его «близкий приятель» Кирилл Войтенко, и решил их убить.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, который привлёк к этому членов возглавляемой им банды», — сообщила Светлана Петренко.

Ранее, 17 апреля, полиция Красноярского края задержала помощника Анатолия Быкова Алексея Талюка, которому инкриминируется покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ).

Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель, входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и являлся его совладельцем. В 2002 году Анатолий Быков был осуждён за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно. Впоследствии судимость Быкова была погашена, тем не менее привлечение к уголовной ответственности по тяжкой статье УК не давало ему права участвовать в выборах 15 лет, запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России».