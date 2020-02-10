В Красноярске мошенники через банкоматы Сбербанка пополнили счета на 3 млн рублей купюрами «банка приколов»

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи через банкоматы Сбербанка, где мошенники пополнили свои счета «билетами банка Сувенир» на 2,87 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ».

Банкоматы приняли купюры номиналом в пять тысяч «дублей» из-за наклеенной «в нужном месте» металлизированной защитной полосы. Все аппараты, через которые действовали злоумышленники, были произведены фирмой NCR и относились к старой, крупноформатной серии.

В Сбербанке уточнили, что злоумышленники снимали деньги со счетов сразу после пополнения — причём не в Красноярске, а в Кургане, который находится в двух тысячах километрах.

Следствие задержало рядовых участников аферы, им предъявили обвинения в особо крупной краже, однако кураторов этой схемы правоохранительные органы пока не нашли. Организаторами аферы там считают двух выходцев из Грузии.