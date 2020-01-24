В Красноярске бывший работник правительства организовал студию по производству детской порнографии

Студию по производству порнографии с участием несовершеннолетних обнаружили правоохранители Красноярска. Руководил ей бывший член правительства Томской области Антон Мишин. До настоящего времени мужчина занимал должность директора по развитию центра реабилитации и социальной адаптации.

«По версии следствия, осенью 2019 года подозреваемые, находясь в коттедже и квартире, расположенных в Центральном районе краевого центра, используя фото, видео и другую аппаратуру осуществляли съёмку несовершеннолетних, в целях изготовления порнографических материалов. В настоящее время устанавливается количество потерпевших по данному уголовному делу, известно, что возраст девушек от 15 до 18 лет», — цитирует «МБХ медиа» сообщение СК.

Как пишет местное издание «Борус», центр реабилитации и социальной адаптации «Енисей», директором по развитию которого является подозреваемый в организации порностудии Антон Мишин, занимается «лечением наркомании, алкоголизма и игровой зависимости», сотрудничает с местными ФСИН и Миздравом. Также издание отмечает, что в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края от 29 июня 2016 года Мишин допущен к деятельности с участием несовершеннолетних.