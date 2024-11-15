В Красноуральске мужчина подстрелил из дробовика двух подростков

Вечером 14 ноября на улице Маяковского в Красноуральске произошёл конфликт между взрослым мужчиной и двумя подростками 13 и 14 лет, закончившийся стрельбой. По версии следствия, мужчина с территории своего дома открыл по подросткам огонь из дробовика. Обоих несовершеннолетних госпитализировали с огнестрельными ранениями. Один подросток был доставлен в Нижний Тагил, другой — в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Известно, что мальчики провожали друга после тренировки, когда у них произошёл конфликт с незнакомцем.

«Мужчина, действуя из личной неприязни, находясь на территории частного домовладения, произвёл выстрелы по указанным двум потерпевшим, находившимся на улице. Пострадавшие подростки госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в Следственном комитете.

«С целью оказания практической помощи начальник свердловского Главка МВД генерал Мешков направил в Красноуральск руководителя Управления уголовного розыска Владимира Молодцова. Сейчас сыщики проводят опрос жильцов микрорайона, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев и точные причины стрельбы по детям металлической дробью», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.