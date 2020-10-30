В Красноуфимске суд оштрафовал коллекторов, требовавших возврата долга от дочери должника

Красноуфимский районный суд оштрафовал коллекторское агентство за звонки дочери должника с требованием погасить задолженность, со ссылкой на пресс-службу свердловского управления судебных приставов пишет E1.ru.

По словам обратившейся к приставам женщины, с января 2020 года ей звонят по поводу долга отца, который оформил заём в 5 тысяч рублей в компании «Крылья», работающей под брендом «Удобные деньги».

«Звонивший представлялся Иваном Сергеевичем, сотрудником ООО "Крылья", и требовал решить вопрос о погашении задолженности по договору займа её отца. Иван Сергеевич также звонил на служебный номер телефона женщины с требованием оплатить долг отца, при этом в разговоре он оскорблял её, выражался нецензурной бранью, оказывал психологическое давление, угрожал приездом к ней домой коллекторов, которые выбьют с неё долги», — рассказали судебные приставы.

В итоге женщина сама погасила долг отца, а после этого обратилась в службу судебных приставов. Сотрудник ведомства составил административный протокол на ООО «Крылья» за нарушение закона при деятельности по возврату просроченной задолженности. Красноуфимский районный суд рассмотрел его и оштрафовал коллекторов на 150 тысяч рублей.

В компании «Удобные деньги» сообщили, что не комментируют эту информацию.