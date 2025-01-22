В Красноуфимске подростки устроили теракт на железной дороге за 10 тысяч рублей

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении группы подростков, совершивших террористический акт на железной дороге. По версии следствия, подозреваемые в первой половине января 2025 года совершили поджог объекта транспортной инфраструктуры — релейного шкафа, расположенного на перегоне Красноуфимск – Зюрзя Горьковской железной дороги. Сразу после совершения преступления злоумышленников оперативно задержали.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции о том, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер. За выполнение преступных действий им было обещано 10 тысяч рублей», — рассказали в Центральном МСУТ СК России.

В отношении нескольких несовершеннолетних жителей региона возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).