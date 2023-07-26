В Краснотурьинске задержали мужчину, который после пьяной ругани с женой решил «заминировать» жилой дом (ВИДЕО)

В минувшее воскресенье, 23 июля, в Краснотурьинске (Свердловская область) задержали мужчину, который после пьяной ругани с женой решил ей отомстить.

Он позвонил по телефону экстренных служб и сообщил о минировании одного из подъездов жилого дома. При этом злоумышленник рассказал, где якобы спрятал взрывное устройство, пишет Telegram-канал «Антитеррор Урал».

В этот же вечер мужчину нашли и задержали сотрудники ФСБ. Несмотря на признание в преступлении и раскаяние, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое из хулиганских побуждений). Теперь ему грозит до трёх лет лишения свободы.

«Органы безопасности обращают внимание на то, что по каждому факту направления информации об угрозах террористического характера проводятся проверочные мероприятия, для чего задействуется весь спектр сил и средств правоохранительных органов и специальных служб. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма уголовная ответственность наступает с 14 лет, при этом имущественный и материальный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и иных спецслужб, полностью ложится на плечи виновных лиц или их родителей (законных представителей)», — напомнили в пресс-службе ФСБ.