В Краснотурьинске вынесли приговор 22-летнему студенту, который обворовывал пенсионеров в Нижнем Тагиле по схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Краснотурьинский городской суд вынес приговор 22-летнему уроженцу Качканара, который обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба). Как сообщает пресс-служба суда, студент одного из учебных заведений Качканара вступил в организованную преступную группу и обманом заставлял пенсионеров отдавать ему крупные суммы денег, которые якобы пойдут на закрытие уголовного дела в отношении их родственников, которые «стали виновниками ДТП». Всего в деле восемь эпизодов, совершённых в отношении пожилых людей из Нижнего Тагила, Качканара, Карпинска и Краснотурьинска.

В итоге суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные потерпевшими, на общую сумму более 1 млн рублей суд счёл необходимым удовлетворить в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.