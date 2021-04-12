В Краснотурьинске толпа подростков устроила массовую драку

В Краснотурьинске пьяные подростки устроили массовую драку, в которую втянули и невинную женщину, со ссылкой на очевидцев пишет «Вечерний Краснотурьинск».

По словам свидетелей, вечером 8 апреля возле магазина на улице Попова собралось около 30 молодых людей, который начали выяснять отношения между собой. Очевидец инцидента предположил, что, скорее всего, они дрались «по территориальному принципу», то есть ребята из одного района устроили драку с ребятами из другого. Как только началась драка, местные жители вызвали полицию, но приезд силовиков не остановил подростков: они начали нападать и на полицейских. В конце концов несколько самых агрессивных молодых людей увезли в отдел, остальные остались и продолжили гулять под окнами жилых домов.

«Оставшиеся начали кричать, материться под окнами. Как рассказывает моя жена, она им сделала замечание: мол, ребята, давайте потише. Затем вышла гулять с собакой и они на неё напали. Их было много, человек 15», — рассказывает очевидец.

Он добавил, что женщину сначала били, а потом распылили ей в лицо перцовый баллончик. На следующий день пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

В пресс-службе МО МВД «Краснотурьинский» сообщили изданию Znak.com, что на данный момент личности всех подростков установлены.