В Краснотурьинске Свердловской области при обвале шахты погиб рабочий

Вечером 1 апреля в шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске произошёл взрыв, в результате которого один из горняков погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МЧС России.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчерской службы около 19:00. По предварительной информации, в ходе плановых взрывных работ в шахте произошло обрушение горных пород. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, горный удар произошёл в 18:49. В тот день на смене трудились 106 шахтёров. Большая часть из них смогли самостоятельно покинуть объект, пятеро оказались заблокированы в шахте. Вскоре трёх горняков удалось поднять на поверхность. Оставшиеся два человека ожидали помощи ещё какое-то время, но вскоре были обнаружены. Один из них к приходу спасателей скончался.

Помимо руководства шахты, на место прибыли представители местной прокуратуры, Следственного комитета и полиции. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).