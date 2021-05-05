В Краснотурьинске школьник изнасиловал 9-летнюю девочку

В Краснотурьинске четверо подростков 12–13 лет заманили 9-летнюю девочку в лесной массив в районе под названием Подсобное хозяйство, после чего один из них изнасиловал её на глазах у остальных, со ссылкой на местных жителей пишет E1.ru.

Вечером 23 апреля подростки позвали девочку жечь костёр в лесу. Там старший из братьев повалил её на землю, стянул бельё и изнасиловал на глазах у остальных. После этого девочка пришла на работу к маме и всё рассказала. Пострадавшую отвезли в больницу. Соседи рассказали, что по характеру она спокойная и доверчивая, её мама развелась и вместо отца у неё сейчас отчим.

Подсобное — это отдалённый депрессивный район города с полуразрушенной инфраструктурой, дети здесь часто гуляют сами по себе. Из четверых нападавших трое — братья; по словам источника в силовых структурах, ранее на учёте они не состояли. Семья бедная, 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе, воспитывает детей одна, отца нет. Четвёртым был старший товарищ одного из братьев, все подростки — учащиеся школы № 10. Сейчас непосредственный насильник находится дома под домашним арестом, уголовная ответственность ему не грозит по возрасту.

В СК России по Свердловской области воздержались от комментариев.