В Краснотурьинске подросток спрыгнул с лестницы в ТЦ и сломал потолок (ВИДЕО)

В Краснотурьинске подросток проломил потолок в торговом центре во время прыжка, сообщают очевидцы в паблике «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл вечером 2 января: молодой человек спускался со второго этажа центра по лестнице и решил перепрыгнуть через перила. Тонкая пластиковая перегородка между этажами не выдержала веса подростка и сломалась, он упал на первый этаж, в киоск сушимаркета. Он упал на стул и получил травму руки. По словам очевидцев, рядом стоял стол из нержавеющей стали, и если бы парень упал на угол этого стола, то все могло закончиться для него намного печальнее.

В соцсетях местные жители обвинили в произошедшем строителей торгового центра, которые, по мнению жителей, сделали некачественный потолок, и он сломался под весом подростка. Однако администрация ТЦ не согласна с такими рассуждениями.

«Человек намеренно прыгнул на подвесной потолок, который априори не может быть крепким и не предназначен чтоб на него что-то падало! Вам в окно бросят камень, разбив его, тоже будете про качество говорить? Или всё же про того, кто этот камень кинул? Если так рассуждать — то у вас человек может и с окна выпасть, и с балкона, и попасть на что угодно и кого угодно. Перила на то и перила, чтоб минимизировать такие моменты, но от дураков спасения нет», — сообщили в администрации.

Кроме того, там отметили, что ранее в этом же месте потолок уже ломал другой подросток — по словам его друзей, с его родителей требовали 50 тысяч рублей за ремонт. В администрации ТЦ заявили, что приняти дальнейших мер в данной ситуации зависит от владельца сушимаркета.