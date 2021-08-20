В Краснотурьинске подросток поджёг друга ради видео для TikTok (ВИДЕО)

Жители Краснотурьинска пришли на берег пруда и подожгли друга-блогера, предварительно облив его горючей жидкостью, ради записи видеоролика для TikTok, видео опубликовано в паблике «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Молодого человека, который снимает видео для TikTok, облил горючей жидкостью и поджёг друг.

На кадрах видно, как молодого человека, одетого в спортивные штаны и кофту с капюшоном, обливают средством для розжига, а затем поджигают. Через пару секунд блогер прыгает в городской пруд. Отмечается, что в результате «съёмок» молодой человек не пострадал.