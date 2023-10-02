В «Красногвардейце» стартует фестиваль документального кино «Россия»

Сегодня, 2 октября, в кинотеатре «Красногвардеец» стартует 34-й Открытый фестиваль документального кино «Россия» (12+). На торжественной церемонии открытия пройдёт показ фильма «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра» (12+), на нём будет присутствовать автор сценария, режиссёр и кинокритик из Москвы Андрей Шемякин, начало в 18:30. Авторы фильма рассказывают об обстоятельствах, сопутствующих отъезду режиссёра из СССР.

В этом году режиссёры-документалисты предлагают зрителям увидеть истории о семье, живущей за полярным кругом, о работе археолога, о древних рисунках человека, о единственных диких лошадях, о школе родителей, желающих взять ребёнка из детского дома, о сёлах и людях, живущих и работающих в отдалённых уголках России. А также о единственном мастере в России, который восстанавливает старинные паровозы. Помимо этого в программе есть фильм о поэте Роберте Рождественском и лента к столетию философа Александра Зиновьева.

Всего за время фестиваля можно увидеть 32 фильма режиссёров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска, Краснодара, Екатеринбурга, Бишкека и Душанбе. Кинопоказы продлятся до 6 октября.

Специально ко дню педагога и наставника 5 октября покажут киноленту из собрания Российского государственного архива кинодокументов «Самый долгий экзамен»(12+) по сценарию Симона Соловейчика. Вход на фестиваль свободный. Подробное расписание показов можно увидеть на сайте.