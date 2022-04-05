В «Красногвардейце» пройдёт большой киномарафон, посвящённый Тарковскому 

В единственном муниципальном кинотеатре Нижнего Тагила «Красногвардеец» пройдёт киномарафон, посвящённый 90-летию Андрея Тарковского. С 4 по 16 апреля зрители увидят шесть фильмов легендарного режиссёра. Ранее «Красногвардеец» анонсировал показ отреставрированной версии «Зеркала» (12+), но затем решил расширить программу.

В кинотеатре покажут фильмы «Зеркало», «Солярис» (12+), «Сталкер» (6+), «Ностальгия» (16+), «Время путешествия» (12+), «Иваново детство» (6+). На часть фильмов билеты можно будет приобрести по «Пушкинской карте». Расписание сеансов доступно на сайте кинотеатра.

«Творчество Андрея Тарковского представляет собой значительное и необычное явление мировой культуры. Его фильмы образуют цикл о страданиях и надеждах человека, взявшего на себя бремя нравственной ответственности за весь мир. Концептуальные и художественные решения Тарковского отличаются оригинальностью и глубиной. Наш киномарафон — это уникальная возможность посмотреть шедевры кинематографа на большом экране в отличном качестве», — отмечают в кинотеатре.

Андрей Тарковский — выдающийся советский кинорежиссёр и сценарист. Его картины получили престижные международные награды: «Иваново детство» — «Золотого льва» на Венецианском фестивале, «Андрей Рублёв» (16+) и «Солярис» — приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. Его фильмами восхищался режиссёр Федерико Феллини, а Ларс фон Триер назвал Тарковского своим учителем и посвятил ему киноленту «Антихрист» (18+).