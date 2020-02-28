В Краснодарском крае спустя 3,5 года задержали подозреваемого в убийстве 8-летней девочки, который оставлял подсказки, где искать тело

В посёлке Звезда Краснодарского края полиция задержала 63-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве 8-летней девочки, совершённом в 2016 году. Следователям удалось выйти на злоумышленника после того, как он сам оставил подсказку, где искать тело ребёнка.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, 20 июня 2016 года отчим высадил девочку из машины недалеко от их дома и уехал. После этого ребёнка никто не видел. Тело малышки было обнаружено в январе 2020 года после того, как в соседнем населённом пункте на нескольких зданиях появились надписи, указывающие, где искать останки.

Как рассказал правоохранителям задержанный по подозрению в убийстве ребёнка мужчина, 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать.