В Краснодарском крае объявили карантин из-за угрозы распространения коронавируса

В связи с пандемией коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 31 марта принял решение о введении карантина на территории Краснодарского края. Он продлится до 5 апреля.

Помимо стандартных мер, вводимых в самоизолировавшихся регионах, жителям Кубани запретили перемещаться на автомобильном транспорте по территориям муниципальных образований края, также был введён запрет на транзитный проезд транспорта по территориям населённых пунктов Краснодарского края.

Помимо этого во всех городах Кубани будет проводиться дезинфекция улиц, остановочных пунктов и иных мест общего пользования.

Как пишет местное издание «Кубанские новости», контролировать соблюдение карантина поручено полиции и казакам.

По данным ТАСС, карантин также введён в Чечне — в республике закрыли въезд в регион, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.